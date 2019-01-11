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Регион
Опубликовано 11 января 2019, 09:30

В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам

Фото: &copy; Flick /&nbsp;Vaping360

Фото: © Flick / Vaping360

По словам депутата Бориса Чернышова, в этих устройствах действительно не горит табак, но выделяются химические вещества, как и в обычных сигаретах.

Депутаты Государственной думы России предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам. Такое обращение в Минздрав направил зампред Комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.

В обращении к ведомству также предлагается запретить рекламу системы нагревания табака. По словам Чернышова, такие системы становятся всё более популярными и чаще всего интерес к ним проявляет молодёжь.

Депутат отмечает, что в этих устройствах действительно не горит табак, но выделяются химические вещества, как и в обычных сигаретах.

— Системы электрического нагревания табака находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, в результате чего может создаваться впечатление, что они полностью безопасны для организма человека, — сказал он.

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Владислав Фёдоров
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