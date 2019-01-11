В Госдуме посоветовали россиянам приучать детей к хорошему алкоголю

По мнению депутата Андрея Свинцова, родители могут уже "в 16 лет дать ребёнку бокал хорошего вина", чтобы он смог в дальнейшем отличить его от суррогата.

Депутат Госдумы, представитель партии ЛДПР Андрей Свинцов считает необходимым возродить культуру потребления алкоголя в России, а начинать, по его мнению, надо с семьи. По мнению парламентария, россиянам следует приучать подрастающих детей к хорошему алкоголю, чтобы в дальнейшем обезопасить их от отравления суррогатом.

— Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребёнку можно дать бокал хорошего вина: "Попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог ещё отравитесь", — приводит рекомендацию Свинцова агентство "Москва".

Отметим, что, судя по декларации, у депутата Свинцова двое детей. Но какого они возраста и приучает ли он их к хорошему вину — неизвестно.