В Госдуме не увидели смысла в решении США отправить корабли в Арктику

В нижней палате парламента подчеркнули, что для достижения какого-либо результата необходимо иметь круглогодичный выход к материку.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил РИА "Новости", что решение США об отправке своих кораблей в летний период не несёт в себе никакого смысла.

— Могут они туда попробовать летом пройти — и дальше что? Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть что-то показательное для морального самоуспокоения, не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь, — отметил Шерин.

По его словам, для достижения какого-либо результата в регионе необходимо иметь круглогодичный выход к материку и военные базы. Кроме того, Россия имеет законное право претендовать на шельф и территорию в Арктике.