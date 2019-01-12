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Регион
Опубликовано 12 января 2019, 00:41

В Госдуме не увидели смысла в решении США отправить корабли в Арктику

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В нижней палате парламента подчеркнули, что для достижения какого-либо результата необходимо иметь круглогодичный выход к материку.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил РИА "Новости", что решение США об отправке своих кораблей в летний период не несёт в себе никакого смысла.

— Могут они туда попробовать летом пройти — и дальше что? Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть что-то показательное для морального самоуспокоения, не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь, — отметил Шерин.

По его словам, для достижения какого-либо результата в регионе необходимо иметь круглогодичный выход к материку и военные базы. Кроме того, Россия имеет законное право претендовать на шельф и территорию в Арктике.

Ранее министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктику в летний период.

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Артур Белкин
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