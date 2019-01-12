В Госдуме не увидели смысла в решении США отправить корабли в Арктику
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
В нижней палате парламента подчеркнули, что для достижения какого-либо результата необходимо иметь круглогодичный выход к материку.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил РИА "Новости", что решение США об отправке своих кораблей в летний период не несёт в себе никакого смысла.
— Могут они туда попробовать летом пройти — и дальше что? Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть что-то показательное для морального самоуспокоения, не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь, — отметил Шерин.
По его словам, для достижения какого-либо результата в регионе необходимо иметь круглогодичный выход к материку и военные базы. Кроме того, Россия имеет законное право претендовать на шельф и территорию в Арктике.
Ранее министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктику в летний период.