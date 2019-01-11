США хотят отправить в Арктику военные корабли, когда потеплеет

Также сообщалось, что Штаты отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи.

Министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктику. Об этом сообщает USNI News. Послать корабли в регион планируется летом для проверки их работы в высоких широтах.

— Какая цель у этого шага? Мы должны изучить, каково это — работать в подобных условиях, — заявил Спенсер, выступая на мероприятии Центра новой американской безопасности.

Помимо прочего, министр отметил активность России в Арктике.

— Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции, — сказал Спенсер.

Ранее об укреплении российского присутствия в Арктике заявил Владимир Путин. Также сообщалось, что США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи.