США хотят отправить в Арктику военные корабли, когда потеплеет

Министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктику. Об этом сообщает USNI News. Послать корабли в регион планируется летом для проверки их работы в высоких широтах.
— Какая цель у этого шага? Мы должны изучить, каково это — работать в подобных условиях, — заявил Спенсер, выступая на мероприятии Центра новой американской безопасности.
Помимо прочего, министр отметил активность России в Арктике.
— Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции, — сказал Спенсер.
Ранее об укреплении российского присутствия в Арктике заявил Владимир Путин. Также сообщалось, что США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи.
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