СМИ: Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму РФ
Антон Шипулин. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
За предвыборную кампанию спортсмена будет отвечать вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Закончивший карьеру биатлониста Антон Шипулин планирует баллотироваться в Государственную думу РФ по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области. Об этом информирует Znak.com.
По данным портала, за его предвыборную кампанию будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько.
При этом глава региона Евгений Куйвашев разместил в "Инстаграме" общую фотографию с Шипулиным. Он написал, что экс-биатлонист скоро расскажет всем о новых планах.
Шипулин завершил карьеру биатлониста после Рождественской гонки в Гельзенкирхене (Германия) в конце декабря 2018 года.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, а также бронзовый призёр Игр 2010 года в этой дисциплине. В его активе золото ЧМ-2017 в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств.