Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января 2019, 08:44

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоматическим отключением

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

В новостройках и жилых зданиях, которые прошли капитальный ремонт, предлагается ставить газовые плиты с автоотключением в случае утечки. С этой инициативой выступила глава Комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сообщают "Известия".

Для предотвращения возможных трагедий парламентарий предложила устанавливать термоэлектрическую систему "газ-контроль", которая сможет заблокировать подачу газа в плите, если пламя по каким-либо причинам вдруг окажется потушено.

Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года произошёл взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, в результате которого погибло 39 человек.

Сегодня стало известно о схожей ситуации в Шахтах Ростовской области: сейчас известно об одном погибшем и нескольких раненых. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

BannerImage
Анна Стрельцова
  • Новости
  • Госдума
  • Происшествия
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar