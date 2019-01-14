Комитет Госдумы обсуждает законопроект о запрете фейковых новостей
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Комитет Госдумы по информационной политике обсуждает законопроект о запрете фейковых новостей. За распространение заведомо ложной информации предлагают ввести штрафы для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 1 млн рублей. За обсуждением следите в прямой трансляции Лайфа.
Как уже сообщал Лайф, "Медиалогия" исследовала российское медиапространство и выяснила, что в 2018 году освещение фейковых тем в средствах массовой информации увеличилось на 33% по сравнению с 2017 годом. Рейтинг самых популярных фейковых новостей смотрите здесь.