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Опубликовано 14 января 2019, 11:38

Комитет Госдумы обсуждает законопроект о запрете фейковых новостей

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Комитет Госдумы по информационной политике обсуждает законопроект о запрете фейковых новостей. За распространение заведомо ложной информации предлагают ввести штрафы для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 1 млн рублей. За обсуждением следите в прямой трансляции Лайфа.

Как уже сообщал Лайф, "Медиалогия" исследовала российское медиапространство и выяснила, что в 2018 году освещение фейковых тем в средствах массовой информации увеличилось на 33% по сравнению с 2017 годом. Рейтинг самых популярных фейковых новостей смотрите здесь.

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Янковская Ольга
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