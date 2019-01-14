Xiaomi представила рюкзак в стиле Бамблби из "Трансформеров"
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Он предназначен для переноса больших 15-дюймовых ноутбуков. Также рюкзак выполнен из прочного материала, что обезопасит устройство от ударов.
Xiaomi представила рюкзак Mi Bumblebee Computer Backpack, созданный на основе персонажа "Трансформеров" Бамблби. Об этом сообщает GizmoChina.
Рюкзак выпущен в жёлтом цвете. Он крепится на жёсткий арочный корпус, снаружи аксессуар защищён двухслойным воздушным полимером.
Габариты рюкзака — 53 х 35 х 16 см, вместительность — 16 литров, это позволяет беспрепятственно класть в него 15-дюймовый ноутбук.
Mi Bumblebee Computer Backpack будет доступен в двух цветах: жёлтом и сером. Рюкзак будет стоить около $79, это приблизительно 5,3 тысячи рублей.
Ранее Xiaomi выпустила куртку с подогревом. Обогреватель работает на аккумуляторе для смартфона, который подключается к USB.