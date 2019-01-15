Роспотребнадзор призвал граждан России учитывать активность вируса гриппа в Европе при планировании поездок в этот регион. Об этом сообщается на сайте службы.

Широкое распространение, по данным ведомства, было зафиксировано в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Вспышки гриппа были отмечены и в Грузии, где на 11 января зафиксировано пять летальных исходов. Предупреждения касаются и Украины, там 25 летальных исходов.