"Не нашли решения". Толстой объяснил отказ России отправиться на сессию ПАСЕ

Он напомнил, что российская делегация "последовательно выступает за отмену дискриминационных норм" в Ассамблее.

В Парламентской ассамблее Совета Европы оказались не готовы обеспечить равные права всех делегаций, поэтому Россия не будет присутствовать на зимней сессии ПАСЕ. Об этом Лайфу сказал заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой.

— Проблема не в гендерах. Проблема в том, что мы не нашли с ПАСЕ приемлемого решения той кризисной ситуации, которая сложилась в Ассамблее, — сказал Толстой.

Он напомнил, что российская делегация "последовательно выступает за отмену дискриминационных норм регламента, который решает любую национальную делегацию права голоса".

— И, соответственно, поскольку такие решения парламентская ассамблея не смогла принять, то и участвовать в её работе российская делегация не будет, — добавил заместитель спикера.

Ранее сегодня стало известно, что Россия не будет подавать документы для участия в зимней сессии ПАСЕ.

Напомним, парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.