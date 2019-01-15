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Регион
Опубликовано 15 января 2019, 20:36

При нападении на гостиницу в столице Кении погибло пять человек

Фото: &copy; скриншот видео Twitter /&nbsp;Ian Cox&rlm;

Фото: © скриншот видео Twitter / Ian Cox‏

Как минимум пять человек погибли в результате нападения на гостиничный комплекс в Найроби. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на своего фотографа.

— Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждём подкрепления, — сообщил представитель полиции Кении.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.

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Владислав Фёдоров
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