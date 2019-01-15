При нападении на гостиницу в столице Кении погибло пять человек
Фото: © скриншот видео Twitter / Ian Cox
Как минимум пять человек погибли в результате нападения на гостиничный комплекс в Найроби. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на своего фотографа.
— Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждём подкрепления, — сообщил представитель полиции Кении.
Как сообщалось ранее, группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.