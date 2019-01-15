При нападении на гостиницу в столице Кении погибло пять человек

Как минимум пять человек погибли в результате нападения на гостиничный комплекс в Найроби. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на своего фотографа.

— Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждём подкрепления, — сообщил представитель полиции Кении.