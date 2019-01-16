В России может появиться новая медицинская специальность

Речь идёт о враче паллиативной помощи. Как отмечает зампред ГД РФ Леонид Огуль, в России практически нет специалистов, которые владеют на современном уровне нужными знаниями и навыками.

Заместитель председателя Госдумы России по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") предложил ввести в российских вузах обучение по новой специальности — врач паллиативной помощи. Такое обращение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании, которое состоится сегодня, 16 января, рассмотрит в первом чтении проект закона, который расширяет понятие "паллиативная медицинская помощь", а также закрепляет право пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

Именно в такой помощи, по оценке Минздрава, на которую ссылается Огуль, нуждается 1,5 миллиона россиян. Законопроект, который предусматривает внесение поправок в закон об охране здоровья, не только расширяет понятие такой медицинской помощи, но и уточняет порядок её оказания.

Единственный неразрешённый вопрос, по мнению парламентария, — то, кто именно будет заниматься оказанием паллиативной помощи. Как отметил Огуль, в России практически нет специалистов, которые владеют на современном уровне знаниями и навыками.