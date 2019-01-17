Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ

В заявлении говорится, что из-за затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с СЕ по парламентской линии было фактически приостановлено.

Депутаты Государственной думы России сегодня на заседании приняли проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию РФ на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не платить взнос в СЕ. Решение принято единогласно.

Там отмечается, что в результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено. Сама же Парламентская ассамблея, как сообщается, оказалась в глубоком системном кризисе.