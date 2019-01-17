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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 11:30

Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ

Фото:&copy;&nbsp;РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото:© РИА Новости/Алексей Витвицкий

В заявлении говорится, что из-за затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с СЕ по парламентской линии было фактически приостановлено.

Депутаты Государственной думы России сегодня на заседании приняли проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию РФ на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не платить взнос в СЕ. Решение принято единогласно.

Там отмечается, что в результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено. Сама же Парламентская ассамблея, как сообщается, оказалась в глубоком системном кризисе.

Парламентарии также заявили "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году". Принимая такое решение, как сообщается, депутаты Госдумы действуют в интересах россиян и государства.

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Владислав Фёдоров
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