По стопам отца. Мик Шумахер стал членом академии Ferrari
Фото: © Facebook/ Mick Schumacher
Сын легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с академией Ferrari. Об этом сообщает пресс-служба академии.
— Очевидно, что Ferrari с момента моего рождения занимала особое место в моём сердце и в сердце моей семьи. Поэтому я рад этой возможности и с человеческой точки зрения тоже, — отметил Шумахер.
Ранее Мик Шумахер стал победителем гоночной серии "Формула-3", а его отец Михаэль является легендой итальянской команды.