Любители гонок. Россия вошла в топ-5 по росту интереса к трансляциям "Формулы-1"

В лидерах оказались Китай, Индия и Франция. В Поднебесной рост зрителей по сравнению с 2017 годом составил 300%.

Россия заняла четвёртое место по темпам роста зрительского интереса к телевизионным трансляциям чемпионата "Формулы-1". Об этом сообщает пресс-служба королевских гонок.

В лидерах оказался Китай, где по сравнению с 2017 годом рост составил 300%. В тройке также оказались Индия (+87%) и Франция (+51%). Россия прибавила 27%, обогнав США (+20%).

Всего же в прошлом сезоне количество уникальных зрителей королевских гонок достигло отметки 490,2 млн человек, что на 10% больше по сравнению с сезоном 2017 года.