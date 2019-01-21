Комитет ГД поддержал проекты о фейках и о недопустимости оскорбления госсимволов

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о блокировке фейков и недопустимости оскорбления государственных символов. В минувшую пятницу эти проекты поддержали в правительстве.

Законопроект, о котором идёт речь, носит точечный и избирательный характер. Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. По словам авторов инициативы, законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию