Пьяных не пускать. В Госдуме предложили ужесточить правила каршеринга

Депутат "Единой России" Михаил Романов отметил, что сервис не учитывает физическое состояние водителя, прежде чем пустить его за руль.

Депутат Госдумы Михаил Романов планирует разработать поправки в законодательство, ужесточающие ответственность для пользователей каршеринга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".

— Отсутствует какой-либо контроль состояния здоровья арендатора, садящегося за руль. Наверняка, если бы ключи от арендуемой машины выдавал менеджер, он не доверил бы автомобиль, за который отвечает, пьяному водителю, — сказал Романов.

По его словам, необходимо установить надзор на государственном уровне за системой каршеринга, создать механизмы контроля физического состояния водителей, использующих этот сервис.

Романов добавил, что следует создать чёрный список клиентов, нарушивших ПДД с тяжкими последствиями, и проработать систему контроля над техническим состоянием сдаваемых в аренду автомобилей.