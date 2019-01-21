Около десяти кораблей участвуют в спасательной операции в Чёрном море

Отмечается, что горят два парохода, на одном из них, предположительно, произошёл взрыв.

Порядка десяти кораблей привлечено для спасения членов команд двух судов, горящих в Чёрном море. Об этом сообщили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

— Спасательная операция идёт. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка, — приводит сообщение представителя центра ТАСС.