Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2019, 16:04

Комитет ГД поддержал проект закона о штрафах за опасные фейки в СМИ и Интернете

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям.

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о штрафах за распространение в СМИ и Интернете недостоверной информации, которая касается общественно значимых событий.

Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. По словам авторов инициативы, законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию.

Инициаторы принятия такой нормы — сенатор Андрей Клишас с несколькими коллегами из Совфеда и Госдумы. Они предлагают ввести штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 млн — для юридических лиц.

По мнению авторов документа, это позволит сократить число угроз общественному порядку.

Ранее Комитет ГД по информационной политике также поддержал этот проект закона.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Госдума
  • фейки
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar