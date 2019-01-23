Кузнецова попросила прокуратуру проверить данные о голодных обмороках школьников
Анна Кузнецова. Фото: © Facebook/Институт Уполномоченных по правам ребенка
Омбудсмен назвала недопустимой разницу в обеспечении детей питанием на основе имущественного ценза.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кузбасса с просьбой проверить информацию о голодных обмороках школьников. В случае её подтверждения омбудсмен призвала ведомство принять соответствующие меры.
— Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Вопрос требует решения на федеральном уровне, — приводятся слова Кузнецовой на её сайте.
Детский омбудсмен напомнила о разработке новых санитарных правил и норм, а также о подготовке законопроекта о детском питании, которые должны будут урегулировать большинство возникающих вопросов. В этих документах намерены прописать "единые правила и подходы к организации питания в школьных и дошкольных организациях регионов".
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил об учащении голодных обмороков у учеников местных школ. Информацию уже поручил проверить кемеровский губернатор Сергей Цивилёв.