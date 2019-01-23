Кузнецова попросила прокуратуру проверить данные о голодных обмороках школьников

Омбудсмен назвала недопустимой разницу в обеспечении детей питанием на основе имущественного ценза.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Кузбасса с просьбой проверить информацию о голодных обмороках школьников. В случае её подтверждения омбудсмен призвала ведомство принять соответствующие меры.

— Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Вопрос требует решения на федеральном уровне, — приводятся слова Кузнецовой на её сайте.

Детский омбудсмен напомнила о разработке новых санитарных правил и норм, а также о подготовке законопроекта о детском питании, которые должны будут урегулировать большинство возникающих вопросов. В этих документах намерены прописать "единые правила и подходы к организации питания в школьных и дошкольных организациях регионов".