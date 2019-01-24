Экс-глава Правительства Шотландии Алекс Салмонд освобождён под залог
Арест бывшего главы правительства мог быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули два сотрудника администрации в январе прошлого года.
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Бывший глава Правительства Шотландии и ведущий политических шоу на телеканале RT Алекс Салмонд после слушаний по его делу освобождён под залог. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.
— На заседании были предъявлены обвинения, он (Салмонд) был освобождён под залог, — сказал он.
Как сообщалось ранее, арест Салмонда может быть связан с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули два сотрудника администрации в январе прошлого года. Речь шла о событиях 2013 года.
Все обвинения экс-глава правительства отрицает.