В ГД назвали политическим киллерством вмешательство США в дела Венесуэлы

— Во-первых, я считаю, что это политическое киллерство со стороны США. Я считаю это продолжением глобальной политики "цветных революций" по всему миру. Это демонстрация, абсолютно очевидная, всему миру, что там, где у них будет физически в военном смысле возможность противостоять или же совершить подобное нападение в таком формате "цветных революций" на любую страну, если у них будет возможность, я повторюсь, военная и физическая, они такое могут сделать сегодня со всеми странами, — сказал он.