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Регион
Опубликовано 25 января 2019, 16:00

Пользователи Сети предложили отправить в ПАСЕ Валуева для защиты Скабеевой

Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Мокроусов/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Сергей Мокроусов/Владимир Федоренко

Некоторые юзеры отметили, что украинскому депутату Бориславу Берёзе будет слабо толкнуть чемпиона мира по боксу.

Пользователи социальных сетей поддержали слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заступился за телеведущую Ольгу Скабееву, и предложили отправить в ПАСЕ депутата Госдумы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева для охраны журналистки.

Молодец, Рамзан Ахматович! Хорошо сказал

Отметил один из пользователей

Есть у нас мужчины всё-таки

Поддержал другой

Туда Валуева отправить надо. Слабо Берёзе его толкнуть будет?

Предложил третий

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

В этой связи глава Чечни пригрозил украинскому парламентарию, что найдётся мужчина, который "с размаху влепит звонкую оплеуху".

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Владислав Фёдоров
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