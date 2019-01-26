В ГД РФ внесли законопроект о почётном звании "Перевал воинской славы"

В Государственную Думу России внесён проект закона по установлению правовых основ присвоения перевалам страны почётного звания "Перевал воинской славы". Инициатива принадлежит Народному собранию Карачаево-Черкесской Республики, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечают авторы законопроекта, введение в практику обращения подобного звания имеет большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. По их словам, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне документ обретает особую актуальность.