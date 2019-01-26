"Докатились до хамства". Яровая отреагировала на инцидент со Скабеевой в ПАСЕ

Она выразила уверенность в том, что произошедшее не должно остаться без внимания.

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая осудила поступок депутата Верховной рады Борислава Березы, толкнувшего российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.

Вице-спикер выразила уверенность в том, что данный инцидент не должен остаться без внимания, а украинского депутата необходимо наказать.

— Нельзя превращать в круговую поруку и привычку политическое хамство и рукоприкладство. Иначе ПАСЕ скоро превратится в выездной балаган Рады, которая вне традиций своего народа и не стесняется всего мира, —подчеркнула она.

Яровая также раскритиковала ПАСЕ за игнорирование произошедшего.

— Если в ПАСЕ понятие профессионального долга и элементарного уважения к женщине девальвировано, то это скорее признак упадничества и ложных ориентиров, которые должны стать сигналом тревоги для народов Европы, —заметила она.