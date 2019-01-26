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Регион
Опубликовано 26 января 2019, 16:12

"Докатились до хамства". Яровая отреагировала на инцидент со Скабеевой в ПАСЕ

Фото: &copy; РИА Новости /Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости /Владимир Федоренко

Она выразила уверенность в том, что произошедшее не должно остаться без внимания.

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая осудила поступок депутата Верховной рады Борислава Березы, толкнувшего российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.

Вице-спикер выразила уверенность в том, что данный инцидент не должен остаться без внимания, а украинского депутата необходимо наказать.

— Нельзя превращать в круговую поруку и привычку политическое хамство и рукоприкладство. Иначе ПАСЕ скоро превратится в выездной балаган Рады, которая вне традиций своего народа и не стесняется всего мира, —подчеркнула она.

Яровая также раскритиковала ПАСЕ за игнорирование произошедшего.

— Если в ПАСЕ понятие профессионального долга и элементарного уважения к женщине девальвировано, то это скорее признак упадничества и ложных ориентиров, которые должны стать сигналом тревоги для народов Европы, —заметила она.

Напомним, ранее в кулуарах ПАСЕ во время интервью украинский депутат и журналист по очереди толкнули российскую журналистку Ольгу Скабееву. На инцидент уже отреагировали глава Чечни Рамзан Кадыров и муж журналистки.

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София Алабина
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