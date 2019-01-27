В Госдуме ответили на слова немецкой журналистки о блокаде Ленинграда

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский, комментируя статью газеты Süddeutsche Zeitung, которая критикует РФ за героизацию блокады Ленинграда, посоветовал иностранным журналистам быть осторожнее в своих высказываниях и не вмешиваться во внутренние дела России.

— Я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела. И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках, — приводит его слова агентство "Говорит Москва".

Боярский также сказал, что для петербуржцев, прошедших через это, блокада по-прежнему осталась торжественно-траурным мероприятием, во время которого вспоминают о погибших.

Но, как отметил депутат, в то же время для многих — это ещё и праздник, они ассоциируют его с днём ленинградской победы, который должен отмечаться, как День Победы, — 9 мая.