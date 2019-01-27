Володин призвал помнить о страшных испытаниях для ленинградцев в годы блокады
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер подчеркнул, что подвиг жителей города на Неве навсегда останется примером мужества и героизма для всего мира.
События в блокадном Ленинграде важно помнить, и память о них необходимо передать следующим поколениям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Слова политика цитирует его пресс-служба.
— Важно помнить и передать следующим поколениям правду о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю защитников и жителей города на Неве, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем, — сказал Володин.
Парламентарий подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется примером мужества и героизма для всего мира. Россияне никогда не должны забывать о той цене, которую заплатили ленинградцы и его защитники за мир и свободу.
Напомним, блокада Ленинграда была прорвана ещё 18 января 1943 года, однако полностью её разрушить удалось только 27 января 1944 года. Данные о погибших в городе за этот период разнятся. Историки называют цифры от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся парад, посвящённый 75-летию снятия блокады.