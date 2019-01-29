Топилин рассказал, когда не станет очередей в ясли
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Очереди при определении детей в ясли будут устранены к 2021 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Комитета Совфеда по социальной политике.
Во время заседания был поднят вопрос о том, что матери часто сталкиваются с проблемой определения детей от полутора до трёх лет в ясли и получения пособия по уходу за ребёнком.
— Что касается ситуации с яслями от полутора до трёх лет, то мы планируем иной способ, всё это заложено в федеральном бюджете. Это ликвидация очередей (в ясли) с полутора до трёх лет к 2021 году, — сказал Топилин.
Министр также отметил, что в рамках этой программы появятся дополнительные 255 тысяч мест в учреждениях для детей возрастом до трёх лет.
Ранее в Совфеде выступили за создание "домашних" детсадов и яслей в регионах.