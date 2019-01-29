Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января 2019, 15:58

Топилин рассказал, когда не станет очередей в ясли

Фото: &copy; Pixabay/FeeLoona

Фото: © Pixabay/FeeLoona

Очереди при определении детей в ясли будут устранены к 2021 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Комитета Совфеда по социальной политике.

Во время заседания был поднят вопрос о том, что матери часто сталкиваются с проблемой определения детей от полутора до трёх лет в ясли и получения пособия по уходу за ребёнком.

— Что касается ситуации с яслями от полутора до трёх лет, то мы планируем иной способ, всё это заложено в федеральном бюджете. Это ликвидация очередей (в ясли) с полутора до трёх лет к 2021 году, — сказал Топилин.

Министр также отметил, что в рамках этой программы появятся дополнительные 255 тысяч мест в учреждениях для детей возрастом до трёх лет.

Ранее в Совфеде выступили за создание "домашних" детсадов и яслей в регионах.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Максим Топилин
  • Дети
  • материнство
  • Совет Федерации
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar