Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за смерти ребёнка от голода в Петербурге

Омбудсмен предложила провести ревизию деятельности органов системы профилактики в части работы с семьёй погибшего.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова направила в прокуратуру запрос о проверке в связи со смертью годовалого ребёнка от голода.

— Анна Кузнецова направила запрос в региональную прокуратуру с просьбой организовать проверку деятельности органов системы профилактики (...) в части работы с семьёй погибшего ребёнка, — говорится в сообщении.