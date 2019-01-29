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Регион
Опубликовано 29 января 2019, 21:52

Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за смерти ребёнка от голода в Петербурге

Фото: &copy; L!FE/Александра Ходонова

Фото: © L!FE/Александра Ходонова

Омбудсмен предложила провести ревизию деятельности органов системы профилактики в части работы с семьёй погибшего.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова направила в прокуратуру запрос о проверке в связи со смертью годовалого ребёнка от голода.

— Анна Кузнецова направила запрос в региональную прокуратуру с просьбой организовать проверку деятельности органов системы профилактики (...) в части работы с семьёй погибшего ребёнка, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, жительница Санкт-Петербурга заморила голодом годовалого сына, после чего её задержали.

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Константин Агапов
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