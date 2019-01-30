Путину предложат изменить формат ВЭФ

Существенно расширить своё участие в форуме, который пройдёт в сентябре, планирует Индия.

Формат проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 года может быть изменён, если это одобрит президент России Владимир Путин. Об этом журналистам рассказал полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев.

— Форум проводится под патронажем президента, и, чтобы в нём что-то фундаментально менять, надо знать мнение Владимира Владимировича Путина. Мы готовим ряд предложений, если он их поддержит — мы будем существенно кое-что в формате менять, — отметил Трутнев.

Он также подчеркнул, что изменения направлены на то, чтобы не надоедать участникам мероприятия. Кроме того, расширить своё участие в форуме, который пройдёт в сентябре этого года, планирует Индия.