Трутнев выступил за создание совместных с Японией проектов на Курилах

По его мнению, подобная инициатива может улучшить взаимоотношения двух стран и добавить экономических результатов.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил журналистам, что выступает за создание совместных с Японией проектов на Курилах.

— Мы создали там ТОР, строится рыбокомбинат. Других проектов нет. Я считаю, их нужно активизировать. Что касается переговоров с Японией, они идут довольно давно. И мы давно говорим о сотрудничестве в области экономики, а совместных проектов на Курилах нет, — заявил Трутнев.

По его мнению, подобная инициатива могла бы привести к улучшению взаимоотношений двух стран, а также добавить экономических результатов.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ назвал условие для создания на Курилах американских военных баз.