Создаёт опасность на дороге. В России могут запретить водителям курить за рулём

В Госдуме полагают, что процесс курения табака отвлекает водителя не меньше, чем разговоры по телефону.

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил ввести запрет на курение за рулём автомобиля.

— Я предлагаю запретить курить за рулём автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить, — заявил он агентству городских новостей "Москва".

Депутат считает, что курение за рулём отвлекает водителя не меньше, чем разговоры по телефону, а следовательно, создаёт такую же угрозу для жизни людей. Он подчеркнул, что, как правило, водитель едет в автомобиле не один, а с пассажирами, организм которых также страдает от курящего шофёра. Помимо этого, Свищев полагает, что таким образом можно остановить пропаганду курения среди россиян.