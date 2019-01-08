Новые госномера и перерасчёт ОСАГО. Как изменится жизнь водителей в 2019 году

Среди новогодних сюрпризов для автолюбителей: новый стандарт для госномеров, создание электронной базы транспортных средств, новый расчёт коэффициента "бонус-малус", реестр выпускников автошкол и многое другое.

Изменения, которые ожидают всех автолюбителей в 2019 году, собрал эксперт журнала "За рулём" Максим Гомянин.

Приказом Росстандарта с 1 января 2019 года изменился ГОСТ для автомобильных регистрационных знаков. Так, новые знаки для мотоциклов станут меньше, появятся знаки для вездеходов, снего- и болотоходов — то есть для всего транспорта, которому запрещено выезжать на дороги общего пользования. Для старинных и классических машин на знаках появится маркировка "К", для спортивных — "С".

Будут введены новые степени защиты знаков, а также у знаков можно будет сверлить новые дырочки в металле для креплений, если все буквы и цифры остаются видны. Для автомобилей из США и Японии появятся двустрочные знаки-таблички. Издание дополняет, что нововведения со знаками не коснутся автомобилей, которые уже находятся в эксплуатации.

Владельцам автомобилей на газомоторном топливе из Ленинградской области на семь лет вперёд в два раза снизили транспортный налог.

ГИБДД обещает ввести в эксплуатацию электронную базу ТС, где покупатель б/у автомобиля сможет узнать всю его историю в полном объёме.

"Бонус-малус" для оформления ОСАГО теперь определяется закреплённой за водителем персональной страховой историей и годовым порядком расчёта стоимости полиса, а не на датой окончания последнего договора ОСАГО как это было ранее. Вероятней всего, что будет введена инициатива видеофиксации отсутствия полиса ОСАГО, которая обсуждается уже с февраля. Сумма и частота выписанных камерами штрафов за отсутствие страховки ещё не известна.

Повышение ставки НДС, а также рост акцизов на топливо повлекут и существенный рост цен на бензин и дизель уже в ближайшие месяцы. По прогнозам ЦБ рост цен составит не менее 4,6 процента от нынешней стоимости.

С 1 января поправки в Бюджетный кодекс РФ требуют, чтобы деньги, собранные со штрафов, поступали в региональные фонды и департаменты дорожного хозяйства и транспорта для строительства новых и ремонта старых дорог.

Последним изменением автор сборки "сюрпризов" назвал реестр выпускников автошкол. Доступ к нему получат сотрудники ГИБДД.