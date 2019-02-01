Обвинённый в педофилии режиссёр "Богемской рапсодии" получит миллионы долларов
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Крупную сумму Брайан Сингер получит даже несмотря на то, что пропускал съёмки из-за болезни матери.
Режиссёр Брайан Сингер, которого недавно обвинили в педофилии, может получить более сорока миллионов долларов за ленту "Богемская рапсодия". Об этом сообщили журналисты The Hollywood Reporter.
Постановщика уволили за две недели до того, как завершилась работа над фильмом. Это было связано с тем, что режиссёр не появлялся на съёмочной площадке, а его место в итоге занял Декстер Флетчер. Своё отсутствие на работе Сингер объяснил тяжёлой болезнью матери. Сингер может рассчитывать на крупную компенсацию, несмотря на увольнение, — всё благодаря условиям, которые были прописаны в его контракте.
Напомним, фильм о Фредди Меркьюри собрал в прокате более 800 миллионов долларов. В настоящий момент фильм претендует на "Оскар" сразу в пяти номинациях.