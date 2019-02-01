Обвинённый в педофилии режиссёр "Богемской рапсодии" получит миллионы долларов

Режиссёр Брайан Сингер, которого недавно обвинили в педофилии, может получить более сорока миллионов долларов за ленту "Богемская рапсодия". Об этом сообщили журналисты The Hollywood Reporter .

Постановщика уволили за две недели до того, как завершилась работа над фильмом. Это было связано с тем, что режиссёр не появлялся на съёмочной площадке, а его место в итоге занял Декстер Флетчер. Своё отсутствие на работе Сингер объяснил тяжёлой болезнью матери. Сингер может рассчитывать на крупную компенсацию, несмотря на увольнение, — всё благодаря условиям, которые были прописаны в его контракте.