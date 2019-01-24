Режиссёра "Богемской рапсодии" Брайана Сингера вновь обвинили в домогательствах

В ходе проведённого журналистского расследования было опрошено порядка 50 человек, четверо из которых признались в сексуальном внимании к себе.

Режиссёра номинированного на кинопремию "Оскар" фильма "Богемская рапсодия" Брайана Сингера вновь обвинили в педофилии, передаёт издание The Atlantic.

По информации журналистов, четверо мужчин рассказали, что, когда они были детьми, Сингер домогался их. Причём двое заявили, что режиссёр якобы пытался получить согласие на секс взамен на роли в его фильмах. Младшему из них на тот момент было 13 лет. Двое других заявили о сексуальной связи с Сингером, когда им было 15 и 17 лет. По их словам, сам режиссёр об их возрасте не знал.

Издание пишет, что многочисленные друзья режиссёра якобы часто приводили красивых молодых людей "познакомиться" с известным кинодеятелем.

Ранее Лайф сообщал о том, что американского кинорежиссёра Брайана Сингера, в чьей фильмографии значатся "Люди Икс" и "Подозрительные лица", обвинили в изнасиловании 17-летнего подростка.