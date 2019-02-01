В основном при ОРВИ назначаются жаропонижающие препараты, солевые растворы для промывания носа, антисептики для горла, препараты от кашля, витамины.

Приём антибиотиков при острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) вызывает побочные эффекты и способствует появлению устойчивых к лекарствам бактерий. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова.

По его словам, такая терапия эффективна при гриппе, но менее эффективна при ОРВИ.

— Иногда врачи назначают лечение антибиотиками при ОРВИ, если это связано с высокой вероятностью суперинфекции, однако самолечение этими препаратами чаще может нанести вред, — сказал он.

При ОРВИ, по словам Тяжельникова, назначаются жаропонижающие препараты, солевые растворы для промывания носа, антисептики для горла, препараты от кашля, витамины. При первых симптомах исключить самолечение и обратиться к специалистам.