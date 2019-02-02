Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с российскими заключёнными

Омбудсмен также осудила инцидент с гибелью россиянина в украинской тюрьме и выразила соболезнования его близким.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ЕС с целью получить гарантии безопасности граждан РФ, отбывающих наказание в тюрьмах Украины.

В заявлении пресс-службы омбудсмена указывается, что с этим вопросом Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Кроме того, Москалькова осудила инцидент с гибелью россиянина в украинской тюрьме и выразила соболезнования его родственникам.