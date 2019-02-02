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Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 01:05

Москалькова обратилась в ООН из-за ситуации с российскими заключёнными

Фото: &copy; РИА Новости /Сергей Пятаков

Фото: © РИА Новости /Сергей Пятаков

Омбудсмен также осудила инцидент с гибелью россиянина в украинской тюрьме и выразила соболезнования его близким.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ЕС с целью получить гарантии безопасности граждан РФ, отбывающих наказание в тюрьмах Украины.

В заявлении пресс-службы омбудсмена указывается, что с этим вопросом Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Кроме того, Москалькова осудила инцидент с гибелью россиянина в украинской тюрьме и выразила соболезнования его родственникам.

Ранее Лайф писал, что гражданин РФ Валерий Иванов погиб в исправительной колонии в городе Львове. По данным СКР, смерть произошла из-за перенесённых пыток.

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София Алабина
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