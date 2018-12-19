На Украине заверили, что российский доброволец в тюрьме умер случайно

Источник в исправительном учреждении отрицает, что мужчину могли убить сокамерники.

Несчастный случай стал причиной гибели россиянина Валерия Иванова в тюрьме Львовской области, сообщают украинские СМИ.

Посольство России на Украине также подтвердило смерть Иванова. В настоящее время проходят следственные мероприятия. Источник в исправительном учреждении отрицает, что мужчину могли убить сокамерники. Также он объяснил, что подробности гибели Иванова будут известны после вскрытия.

Ранее в ЛНР сообщили, что погибший Валерий Иванов был включён Киевом в список для обмена пленными.