Американский рэпер 6ix9ine признал вину и готов сотрудничать со следствием

Артиста заключили под стражу в ноябре прошлого года. Его обвинили в причастности к преступной деятельности.

Популярный американский рэпер Даниэль Эрнандес (известен под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69) в суде признал вину в связи с обвинениями в участии в преступной группировке Nine Trey. Последняя орудует в Нью-Йорке. В итоге рэпер согласился сотрудничать с прокурорами.

Во время судебного заседания рэпер заявил, что он вступил в банду осенью 2017 года. Также Эрнандес отметил, что он принимал участие в грабежах и один раз оплатил убийство члена банды-конкурентов для того, чтобы удержать и повысить свой статус в группировке Nine Trey. Вместе с этим 6ix9ine признался в том, что он распространял героин и пытался убить члена другой банды.

В настоящий момент дата вынесения приговора не назначена. Рэперу может грозить пожизненное заключение.