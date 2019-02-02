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Опубликовано 2 февраля 2019, 01:41

Американский рэпер 6ix9ine признал вину и готов сотрудничать со следствием

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;24topkz

Фото: © Twitter / 24topkz

Артиста заключили под стражу в ноябре прошлого года. Его обвинили в причастности к преступной деятельности.

Популярный американский рэпер Даниэль Эрнандес (известен под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69) в суде признал вину в связи с обвинениями в участии в преступной группировке Nine Trey. Последняя орудует в Нью-Йорке. В итоге рэпер согласился сотрудничать с прокурорами.

Во время судебного заседания рэпер заявил, что он вступил в банду осенью 2017 года. Также Эрнандес отметил, что он принимал участие в грабежах и один раз оплатил убийство члена банды-конкурентов для того, чтобы удержать и повысить свой статус в группировке Nine Trey. Вместе с этим 6ix9ine признался в том, что он распространял героин и пытался убить члена другой банды.

В настоящий момент дата вынесения приговора не назначена. Рэперу может грозить пожизненное заключение.

Напомним, Эрнандеса заключили под стражу в ноябре 2018 года. Это произошло в связи с обвинениями в причастности к деятельности преступной группировки. Также его обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия.

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Сергей Сурепин
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