Стало известно имя будущего соперника Хабиба Нурмагомедова

В настоящий момент на счету бойца двадцать семь боёв, все из которых ему удалось выиграть.

Названо имя бойца, с которым может сразиться в следующий раз россиянин Хабиб Нурмагомедов. Эту информацию озвучил Магомед, брат Хабиба, в своём Instagram-аккаунте.

Из самой публикации следует, что до конца 2019 года Хабиб может провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером. По словам брата Хабиба, в настоящий момент бой находится в разработке.

На счету 37-летнего канадца 28 поединков и 26 побед. Что же касается Хабиба, то он провёл 27 боёв и во всех одержал победу.