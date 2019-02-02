Стало известно имя будущего соперника Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
В настоящий момент на счету бойца двадцать семь боёв, все из которых ему удалось выиграть.
Названо имя бойца, с которым может сразиться в следующий раз россиянин Хабиб Нурмагомедов. Эту информацию озвучил Магомед, брат Хабиба, в своём Instagram-аккаунте.
Из самой публикации следует, что до конца 2019 года Хабиб может провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером. По словам брата Хабиба, в настоящий момент бой находится в разработке.
На счету 37-летнего канадца 28 поединков и 26 побед. Что же касается Хабиба, то он провёл 27 боёв и во всех одержал победу.
Напомним, Нурмагомедов сможет вернуться к боям не раньше июля. Он дисквалифицирован за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.