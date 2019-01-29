Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев

Также знаменитому спортсмену придётся выплатить штраф в размере полумиллиона долларов США.

Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Конором Макгрегором. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Срок отсчитывается от 6 октября — даты проведения боя.

Также комиссия постановила, что боец должен выплатить штраф в размере полумиллиона долларов США.

Наказали и Макгрегора. Он, правда, дисквалифицирован только на шесть месяцев и оштрафован всего на 50 тысяч долларов.

Напомним, бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором прошёл в октябре прошлого года. Победу одержал Хабиб. Это произошло после удушающего приёма, ирландец сдался в начале четвёртой минуты четвёртого раунда.

new footage shows Conor McGregor throwing first cheap shot on trainer of Khabib pic.twitter.com/WkQZyNbSIx — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 7, 2018

Но после поединка россиянин выпрыгнул за пределы октагона и устроил потасовку, которая переросла в массовую драку. Из-за этого спортсмену не вручили чемпионский пояс.

Нурмагомедов тогда возмутился тем, что санкции со стороны UFC изначально применялись только к его команде, в то время как Конор Макгрегор постоянно остаётся безнаказанным.