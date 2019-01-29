Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев

Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Конором Макгрегором. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Срок отсчитывается от 6 октября — даты проведения боя.
Также комиссия постановила, что боец должен выплатить штраф в размере полумиллиона долларов США.
Наказали и Макгрегора. Он, правда, дисквалифицирован только на шесть месяцев и оштрафован всего на 50 тысяч долларов.
Напомним, бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором прошёл в октябре прошлого года. Победу одержал Хабиб. Это произошло после удушающего приёма, ирландец сдался в начале четвёртой минуты четвёртого раунда.
new footage shows Conor McGregor throwing first cheap shot on trainer of Khabib pic.twitter.com/WkQZyNbSIx— LakeShowYo (@LakeShowYo) October 7, 2018
Но после поединка россиянин выпрыгнул за пределы октагона и устроил потасовку, которая переросла в массовую драку. Из-за этого спортсмену не вручили чемпионский пояс.
Нурмагомедов тогда возмутился тем, что санкции со стороны UFC изначально применялись только к его команде, в то время как Конор Макгрегор постоянно остаётся безнаказанным.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени