В Петербурге первоклассница обвинила учителя в избиении во время продлёнки

Учитель продлёнки подозревается в избиении ученицы начальных классов. Об этом сообщает издание 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 1 февраля в поликлинику попала семилетняя девочка. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобной области.