В Петербурге первоклассница обвинила учителя в избиении во время продлёнки
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Учитель продлёнки подозревается в избиении ученицы начальных классов. Об этом сообщает издание 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 1 февраля в поликлинику попала семилетняя девочка. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобной области.
Девочка сообщила, что в тот же день около 13:30 её ударила 59-летняя учительница продлённого дня. По факту инцидента начата проверка.