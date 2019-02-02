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Опубликовано 2 февраля 2019, 13:50

В Петербурге первоклассница обвинила учителя в избиении во время продлёнки

Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Виноградов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов 

Учитель продлёнки подозревается в избиении ученицы начальных классов. Об этом сообщает издание 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 1 февраля в поликлинику попала семилетняя девочка. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобной области.

Девочка сообщила, что в тот же день около 13:30 её ударила 59-летняя учительница продлённого дня. По факту инцидента начата проверка.

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