Злодей из фильма "Один дома" снялся в рекламе Google — видео

На соответствующем видео популярный актёр Джо Пеши хвастается, что попал в рекламу поисковой системы.

Американская корпорация Google сняла уже второе видео с героями культового фильма "Один дома". На этот раз в главной роли оказался актёр Джо Пеши — он играл в фильме одного из двух злодеев.

В видео от Google актёр и его друзья смотрят по телевизору первую рекламу поисковой системы. В ней снялся главный герой фильма "Один дома" Макколей Калкин. Джон Пеши радостно на всё реагирует, а также хвастается своим друзьям, что у него большая роль в этой рекламе.