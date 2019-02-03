Злодей из фильма "Один дома" снялся в рекламе Google — видео
Фото: © Twitter / THR
На соответствующем видео популярный актёр Джо Пеши хвастается, что попал в рекламу поисковой системы.
Американская корпорация Google сняла уже второе видео с героями культового фильма "Один дома". На этот раз в главной роли оказался актёр Джо Пеши — он играл в фильме одного из двух злодеев.
#HeyGoogle, text Joe "You nailed it." pic.twitter.com/wlbZ72Dbu8— Google (@Google) February 1, 2019
В видео от Google актёр и его друзья смотрят по телевизору первую рекламу поисковой системы. В ней снялся главный герой фильма "Один дома" Макколей Калкин. Джон Пеши радостно на всё реагирует, а также хвастается своим друзьям, что у него большая роль в этой рекламе.
Видео быстро получило популярность в Сети. В настоящий момент его уже посмотрели более ста тысяч раз.