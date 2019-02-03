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Регион
Опубликовано 3 февраля 2019, 10:52

В Крыму назвали ахинеей слова кандидата в президенты Украины о графитовых бомбах

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Депутат Госдумы Руслан Бальбек также отметил, что политика устрашения НАТО в отношении России не дала результатов.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек назвал ахинеей слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о производстве графитовых бомб в рамках стратегии в отношениях с Россией. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

— Для кого она это вещает? Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьёз не воспримет, — сказал Бальбек.

По его словам, политика устрашения НАТО в отношении России оказалась безрезультатной и он впервые видит кандидата в президенты, выступающего в роли "бомбардировщика" и "камикадзе".

Напомним, кандидат в президенты Украины и бывший депутат Верховной рады Инна Богословская, озвучивая своё видение стратегии отношений с Россией, заявила с необходимости создания графитовых бомб.

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Константин Агапов
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