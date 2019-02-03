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Опубликовано 3 февраля 2019, 12:59

В Совфеде высмеяли заявление Таллина о выплате ущерба за "советскую оккупацию"

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Член СФ Олег Морозов отметил, что слышит разговоры по данному вопросу столько же, сколько существует независимая Эстония.

Заявление министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу о возмещении Россией ущерба за "советскую оккупацию" — это дань политической конъюнктуре и русофобии. Такой комментарий дал член международного комитета Совфеда Олег Морозов в разговоре с RT.

Политик отметил, что разговоры по данному вопросу идут столько же, сколько существует независимая Эстония, и что такое положение вещей "очень прискорбно".

— Это абсолютная бессмыслица, дань политической конъюнктуре, это дань современным информационным войнам и русофобии, которая сегодня, к сожалению, доминирует на общественно-политической площадке Эстонии, — сказал Морозов.

Как ранее писал Лайф, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял на обсуждение вопрос о том, что Москва якобы должна выплатить Таллину компенсацию за нанесённый ущерб от так называемой "советской оккупации".

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Константин Агапов
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