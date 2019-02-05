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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 15:50

Топилин: На создание и ремонт домов престарелых выделили почти 50 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: &copy;РИА Новости/Нина Зотина&nbsp;

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина 

Власти выделили порядка 50 миллиардов рублей на строительство и ремонт домов престарелых и психоневрологических интернатов в 2019–2024 годах. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин во время своего рабочего визита в Нальчик.

— Предусматриваются средства на реконструкцию, строительство, развитие системы учреждений для пожилых людей, психоневрологических интернатов, — заявил он.

По его словам, ПФР в этом году завершит работу по недостроенным и нереконструированным объектам. Топилин также подчеркнул, что регионам Северного Кавказа нужно активно включаться в работу.

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Владислав Фёдоров
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