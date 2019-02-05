Топилин: На создание и ремонт домов престарелых выделили почти 50 млрд рублей

Власти выделили порядка 50 миллиардов рублей на строительство и ремонт домов престарелых и психоневрологических интернатов в 2019–2024 годах. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин во время своего рабочего визита в Нальчик.

— Предусматриваются средства на реконструкцию, строительство, развитие системы учреждений для пожилых людей, психоневрологических интернатов, — заявил он.