Топилин: На создание и ремонт домов престарелых выделили почти 50 млрд рублей
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина
Власти выделили порядка 50 миллиардов рублей на строительство и ремонт домов престарелых и психоневрологических интернатов в 2019–2024 годах. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин во время своего рабочего визита в Нальчик.
— Предусматриваются средства на реконструкцию, строительство, развитие системы учреждений для пожилых людей, психоневрологических интернатов, — заявил он.
По его словам, ПФР в этом году завершит работу по недостроенным и нереконструированным объектам. Топилин также подчеркнул, что регионам Северного Кавказа нужно активно включаться в работу.