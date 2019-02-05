Игровой Xiaomi Black Shark неожиданно появился в России

Этот смартфон представили почти год назад. На старте продаж он пользовался огромной популярностью.

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark официально появился в России. Девайс найден в ассортименте "Ситилинка".

Он получил 5,99-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 845 и специальный игровой режим. Смартфон доступен в двух модификациях: 6+ 64 ГБ за 34 990 рублей и 8+ 128 ГБ за 39 990 рублей.

Black Shark представили в апреле 2018 года. Он оказался крайне популярен. Первую партию в Китае раскупили за считанные секунды.