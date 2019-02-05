Ещё один комитет Госдумы поддержал законопроект об устойчивости Рунета
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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект об устойчивости Рунета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента.
— Создаётся всеобъемлющая инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет, — отмечается в заключении комитета.
В ГД также поясняют, что законопроект обеспечит надлежащее управление техническими средствами противодействия угрозам, которые могут произойти не только в отношении России, но и стран Союзного государства, СНГ и Евразийского экономического союза.
Ранее этот законопроект также поддержал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в конце 2018 года. Его инициаторы — сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Цель проекта — построение защиты от угроз для Рунета, проектирование сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.