Ещё один комитет Госдумы поддержал законопроект об устойчивости Рунета

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект об устойчивости Рунета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента.

— Создаётся всеобъемлющая инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет, — отмечается в заключении комитета.

В ГД также поясняют, что законопроект обеспечит надлежащее управление техническими средствами противодействия угрозам, которые могут произойти не только в отношении России, но и стран Союзного государства, СНГ и Евразийского экономического союза.