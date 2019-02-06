Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 43 российских регионах. Об этом в беседе с Лайфом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Это обычное сезонное колебание заболеваемости. Сейчас уже действительно в 43 регионах эпидпорог превышен. Мы надеемся на среднюю интенсивность процесса с учётом большого количества привитых, — сказала она.

Ранее Скворцова дала россиянам советы, как избежать заражения гриппом.