Слуцкий заявил, что в бедности украинцев виноват лично Порошенко

По словам депутата, именно лидер Украины вместе с западными кураторами приложили больше всех усилий к обеднению граждан.

Глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в своём телеграм-канале заявление президента Украины Петра Порошенко о вине Москвы в бедности украинцев.

— Опять очередная махровая ложь. Не Москва, а лично Порошенко под руководством своих западных кураторов приложил максимум усилий для разрыва российско-украинских хозяйственных связей и коопераций, —написал он.

По мнению депутата, таким образом Порошенко хочет набрать политических очков в преддверии выборов, однако вряд ли ему это сильно поможет.