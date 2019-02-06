Слуцкий заявил, что в бедности украинцев виноват лично Порошенко
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв
По словам депутата, именно лидер Украины вместе с западными кураторами приложили больше всех усилий к обеднению граждан.
Глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в своём телеграм-канале заявление президента Украины Петра Порошенко о вине Москвы в бедности украинцев.
— Опять очередная махровая ложь. Не Москва, а лично Порошенко под руководством своих западных кураторов приложил максимум усилий для разрыва российско-украинских хозяйственных связей и коопераций, —написал он.
По мнению депутата, таким образом Порошенко хочет набрать политических очков в преддверии выборов, однако вряд ли ему это сильно поможет.
Ранее в эфире местных СМИ, Пётр Порошенко обвинил в бедности украинцев Россию.